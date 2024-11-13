Улучшений в отношениях между Москвой и Вашингтоном ожидает треть россиян

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Избрание кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа президентом США, по мнению трети россиян (33%), дает основания ожидать улучшений в российско-американских отношениях, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, опубликованные в среду на сайте социологического центра.

Результаты исследования показывают, что чаще всех такого мнения придерживаются респонденты младше 24 лет (62%).

Ухудшений в двусторонних отношениях ожидают 6% респондентов, отмечают социологи.

По данным ВЦИОМ, почти каждый второй россиянин (46%) уверен, что возвращение Трампа в Белый дом не приведет к каким-либо изменениям в отношениях между Москвой и Вашингтоном, оставшиеся 15% респондентов затрудняются что-либо предположить по данному поводу.

Всероссийский телефонный опрос был проведен 8 ноября 2024 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.