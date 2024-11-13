Орбиту МКС подняли почти на 5 км

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Орбиту Международной космической станции подняли почти на пять километров для подготовки к прибытию грузового корабля "Прогресс МС-29", сообщили в "Роскосмосе".

"Двигатели грузового корабля "Прогресс МС-28", пристыкованного к служебному модулю "Звезда" российского сегмента МКС, запустились в 19:47 по московскому времени и, по предварительным данным Центра управления полетами Центрального научно-исследовательского института машиностроения (входит в госкорпорацию "Роскосмос"), проработали 1894,4 секунды, выдав импульс величиной 2,82 м/с", - говорится в сообщении.

В результате средняя высота орбиты станции увеличилась на 4,9 км и составила 417,23 км над поверхностью Земли, заявили в "Роскосмосе".

Ранее сообщалось, что запуск транспортного грузового корабля "Прогресс МС-29" к МКС запланирован на 21 ноября с космодрома Байконур.