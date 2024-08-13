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Грузовой корабль "Прогресс МС-26" отстыковался от МКС

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-26" отстыковался от Международной космической станции (МКС) для последующего затопления в Тихом океане, следует из трансляции "Роскосмоса".

Грузовик расстыковался с модулем "Звезда" российского сегмента МКС в 05:00 по московскому времени.

Ожидается, что в 08:49 по Москве несгораемые элементы конструкции корабля упадут в несудоходном районе Тихого океана - в 2,3 тыс. км от города Веллингтон (Новая Зеландия) и в 7,7 тыс. км от города Сантьяго (Чили), сообщили в госкорпорации.

Грузовой корабль "Прогресс МС-26" прибыл на МКС 17 февраля 2024 года, доставив на станцию около 2,5 тонн грузов.

МКС Новая Зеландия Веллингтон Роскосмос
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