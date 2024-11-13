Роскомнадзор заявил, что не ограничивает доступ к Twitch

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) в настоящее время не ограничивает доступ к сервису Twitch, несмотря на неоплаченные многомиллионные штрафы за неудаление запрещенного в РФ контента, а также отказ исполнять требования закона о саморегулировании соцсетей, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

"В настоящее время доступ к стриминговому сервису Twitch не ограничивается", - заявили журналистам в пресс-службе.

Там отметили, что ряд материалов, размещенных на площадке Twitch, внесен в реестр запрещенной информации "и до сих пор остается неудаленным". "Среди них пронаркотический контент, недостоверная информация. В адрес владельца интернет-сервиса ведомство направило требования о необходимости удаления запрещенных материалов", - уточнили в ведомстве.

В РКН напомнили, что компания Twitch Interactive, Inc. неоднократно привлекалась к административной ответственности за неудаление запрещенной информации.

"Суд назначил штрафы на общую сумму 40 млн руб. Кроме того, в отношении компании в настоящее время действует мера понуждения в виде информирования поисковыми системами своих пользователей о нарушении иностранным лицом российского законодательства", - говорится в сообщении.

Ранее РКН внес Twitch в Реестр социальных сетей, и по закону о самоконтроле соцсетей (№ 530-ФЗ), такие интернет-площадки обязаны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенную информацию, а для жалоб пользователей на размещение такого контента соцсети обязаны иметь форму обратной связи.

"Общая сумма штрафов, наложенных на компанию Twitch Interactive, Inc. за неисполнение этого закона составляет 20,7 млн рублей. На сегодняшний день компания Twitch Interactive, Inc штрафы не оплатила", - отметили в ведомстве.