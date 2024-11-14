Замглавы РЖД заявил, что компании не хватает более 2,5 тыс. машинистов

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" не хватает более 2,5 тыс. машинистов.

Как сообщил заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Шаханов в интервью корпоративному каналу "РЖД ТВ", в настоящее время в компании работает около 118 тыс. машинистов. "(Необходимо - ИФ) 120,5 тыс. (машинистов - ИФ). Сейчас общий процент укомплектованности (машинистами - ИФ) 97,4, то есть нехватка не такая большая", - сказал он.

По словам Шаханова, основной дефицит рабочей силы приходится на Восточный полигон. "Это абсолютно объективно, потому что грузопотоки поменялись. На Восточный полигон грузопоток существенно усилился", - подчеркнул он.

Он также сказал, что на сегодняшний день в РЖД работает 681 тыс. человек, а в целом в холдинге - свыше 850 тыс. человек.

Как сообщалось, с 1 ноября РЖД подняли зарплаты машинистам и их помощникам, увеличили стипендии для обучающихся на помощника машиниста, а также ввели механизм выплаты "подъемных".

"При приеме машинистов и помощников машинистов, в том числе ранее работавших в компании, будут выплачиваться подъёмные в размере 150 тыс. рублей", - объявляла компания в октябре.