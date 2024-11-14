Поиск

Счетпалата требует обязательный мониторинг результатов выделения субсидий госкорпорациям

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал правительственный законопроект, который позволяет государственным корпорациям и публично-правовым компаниям внедрять практику мониторинга результатов по итогам предоставления субсидий из федерального бюджета. Счетная палата настаивает, что отчетность о достигнутых результатах должна быть обязанностью, а не правом.

Поправка в Бюджетный кодекс (№722023-8) была внесена правительством в сентябре.

Согласно законопроекту, в правила предоставления субсидий государственным корпорациям и публично-правовым компаниям может включаться информация о последовательном достижении результатов предоставления субсидии. Авторы отмечают, что законопроект унифицирует подходы к проверке результатов выделения субсидий с другими юридическими лицами.

Счетная палата в своем заключении отмечает, что проектируемая норма Бюджетного кодекса предусматривает лишь возможность закрепления нового условия в нормативных правовых актах, устанавливающих правила предоставления государственным корпорациям (компаниям), публично-правовым компаниям субсидий из федерального бюджета, тогда как для иных субсидий юридическим лицам условие о достижении результатов является обязательным.

По мнению Счетной палаты, предлагаемая законопроектом необязательность применения проектируемой нормы не в полной мере соответствует заявленным в пояснительной записке к законопроекту целям по созданию единых подходов при оценке достижения результатов предоставления государственных субсидий.

Законопроект планируется рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании 20 ноября.

Счетная палата Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Галерист Марат Гельман внесен в список террористов и экстремистов

Российские импортеры кратно увеличили закупки сливочного масла через белорусскую биржу

Российские импортеры кратно увеличили закупки сливочного масла через белорусскую биржу

В ЦБ пообещали после стабилизации с инфляцией менять ДКП плавно

В ЦБ пообещали после стабилизации с инфляцией менять ДКП плавно

Бензин на бирже за день подорожал на 1,6% на новости о возможной отмене запрета экспорта

Бензин на бирже за день подорожал на 1,6% на новости о возможной отмене запрета экспорта

В России завершили международный эксперимент по имитации экспедиции на Луну

Путин увеличил до 4 млн руб. разовую выплату бойцам СВО, получившим инвалидность

Путин увеличил до 4 млн руб. разовую выплату бойцам СВО, получившим инвалидность

Иноагенты смогут пользоваться авторскими гонорарами лишь после отмены этого статуса

В Джанкойском районе Крыма обрушился мост, есть пострадавшие

Что произошло за день: среда, 13 ноября

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });