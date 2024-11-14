Счетпалата требует обязательный мониторинг результатов выделения субсидий госкорпорациям

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал правительственный законопроект, который позволяет государственным корпорациям и публично-правовым компаниям внедрять практику мониторинга результатов по итогам предоставления субсидий из федерального бюджета. Счетная палата настаивает, что отчетность о достигнутых результатах должна быть обязанностью, а не правом.

Поправка в Бюджетный кодекс (№722023-8) была внесена правительством в сентябре.

Согласно законопроекту, в правила предоставления субсидий государственным корпорациям и публично-правовым компаниям может включаться информация о последовательном достижении результатов предоставления субсидии. Авторы отмечают, что законопроект унифицирует подходы к проверке результатов выделения субсидий с другими юридическими лицами.

Счетная палата в своем заключении отмечает, что проектируемая норма Бюджетного кодекса предусматривает лишь возможность закрепления нового условия в нормативных правовых актах, устанавливающих правила предоставления государственным корпорациям (компаниям), публично-правовым компаниям субсидий из федерального бюджета, тогда как для иных субсидий юридическим лицам условие о достижении результатов является обязательным.

По мнению Счетной палаты, предлагаемая законопроектом необязательность применения проектируемой нормы не в полной мере соответствует заявленным в пояснительной записке к законопроекту целям по созданию единых подходов при оценке достижения результатов предоставления государственных субсидий.

Законопроект планируется рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании 20 ноября.