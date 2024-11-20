Законопроект об отчетности госкорпораций по бюджетным субсидиям прошел I чтение

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет госкорпорациям и публично-правовым компаниям внедрять практику мониторинга результатов по итогам предоставления субсидий из федерального бюджета. Ранее Счетная палата настаивала, что отчетность о достигнутых результатах должна быть обязанностью, а не правом.

Правительство в сентябре внесло соответствующую поправку к Бюджетному кодексу (№ 722023-8).

Согласно законопроекту, в правила предоставления субсидий государственным корпорациям и публично-правовым компаниям может включаться информация о последовательном достижении результатов предоставления субсидии. Авторы отмечают, что законопроект унифицирует подходы к проверке результатов выделения субсидий с другими юридическими лицами.

Счетная палата в своем заключении отмечала, что проектируемая норма Бюджетного кодекса предусматривает лишь возможность закрепления нового условия в нормативных правовых актах, устанавливающих правила предоставления государственным корпорациям (компаниям), публично-правовым компаниям субсидий из федерального бюджета, тогда как для иных субсидий юридическим лицам условие о достижении результатов является обязательным.

Поправки к законопроекту принимаются до 6 декабря.