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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:34

В Москве задержаны семеро сторонников "Русского добровольческого корпуса"

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - В ФСБ заявили о задержании в Москве семерых последователей признанного террористическим и запрещенного в РФ "Русского добровольческого корпуса".

ФСБ при силовой поддержке СОБР Главного управления Росгвардии по Москве предотвратила попытку создания в столице преступной группы из числа сторонников РДК, сообщили в спецслужбе в пятницу.

Семь задержанных жителей столицы, по версии ФСБ, "поддерживали контакты с РДК, действующим в составе вооруженных формирований Украины против российской армии, и обсуждали способы проведения насильственных акций в отношении представителей правоохранительных органов, военнослужащих и иностранцев".

В ходе обысков по местам проживания задержанных изъяты мачете, тактический топор, восемь ножей, аэрозольный пистолет и перцовые балончики, а также "средства связи, содержащие активную переписку с главарями РДК".

"В настоящее время продолжаются оперативно-разыскные мероприятия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - отметили в ФСБ.

В спецслужбе не раскрыли личности задержанных.

РДК был признан террористической организацией военным судом в РФ в прошлом году. С 2023 года члены РДК участвовали в ряде диверсионных вылазок с территории Украины в Белгородскую, Брянскую и Курскую области.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российским правоохранительным органам будут даны указания выявлять всех участников РКД для привлечения к ответственности.

ФСБ Москва Русский добровольческий корпус
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