Мишустин повысил Максима Колесникова до первого замглавы Минэкономразвития РФ

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Максим Колесников назначен на должность первого замглавы Минэкономразвития РФ. Соответствующее распоряжение премьер-министр Михаил Мишустин подписал 14 ноября, оно опубликовано на портале раскрытия правовых актов.

Колесников с июня 2022 года работал заместителем министра экономического развития. В министерстве он курирует департамент секторов экономики, департамент стратегического развития и инноваций, департамент цифрового развития и экономики данных, департамент цифровой трансформации.

Колесников родился в 1987 году в Перми, в 2009 году окончил Финансовую академию при правительстве РФ по специальности "финансы и кредит".

В 2009-2012 гг. работал в ООО "Тобольск-Полимер", в 2012-2014 гг. был начальником планово-экономического отдела ООО "ЗапСибНефтехим".

В 2014-2017 гг. Колесников работал на различных должностях в Фонде развития моногородов, в 2017-2020 гг. был министром экономического развития и инвестиций Пермского края (губернатором Пермского края тогда был нынешний глава Минэкономразвития Максим Решетников).

Должность первого заместителя министра в Минэкономразвития стала вакантной после того, как в середине октября ее покинул Илья Торосов.