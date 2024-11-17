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Два землетрясения магнитудой до 4,8 произошли на востоке Камчатки

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясения магнитудой 4,8 и 4,0, произошедшие на востоке Камчатки и у его побережья, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

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Наиболее сильное из сейсмических событий произошло в 15:59 воскресенья по местному времени (6:59 по Москве). Его эпицентр находился на суше в 32 км юго-восточнее райцентра Усть-Камчатск. Очаг залегал на глубине 14 км.

Спустя 18 минут землетрясение магнитудой 4 произошло в акватории Тихого океана в 131 км северо-восточнее Усть-Камчатска. Очаг залегал на глубине 64 км под морским дном.

В главном управлении МЧС РФ по Камчатскому краю "Интерфаксу" сообщили, что эти сейсмособытия в населенных пунктах не ощущались.

"Пострадавших и разрушений в результате землетрясений нет", - сказал представитель ведомства.

МЧС РФ Камчатка Усть-Камчатск
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