Источник сообщил, что в кабмине поддержали повышение штрафов за нарушение ПДД

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ планирует поддержать поправки об увеличении штрафов за некоторые нарушения правил дорожного движения (ПДД), соответствующее решение принято на заседании комиссии по законопроектной деятельности, сообщил в понедельник "Интерфаксу" источник, знакомый с документом.

"Проект поправок одобрен, но текст будет дорабатываться", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в частности, поправки в статью 12.6 КоАП предлагают повысить штрафы за управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности; перевозку пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности. Вместо 1 тыс. рублей, как сейчас, предлагается взимать 1,5 тыс. рублей.

Кроме того, поправки в статью 12.8 КоАП повышают с 30 тысяч рублей до 45 тысяч рублей штраф за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения. При этом наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет в законе остается.

Штраф также с 30 тысяч до 45 тысяч рублей повысится и за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, и за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления машиной.

Также поправки в статью 12.9 КоАП предусматривают штрафы за превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20, но не более 40 километров в час - с 500 рублей до 750 рублей.

За превышение установленной скорости движения на величину более 40 км/ч, но не более 60 км/ч также предлагается повысить ответственность - сейчас действует норма о штрафе от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей, а будет от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей.

Превышение установленной скорости движения автомобиля на величину более 60 км/ч, но не более 80 км/ч повлечет наложение административного штрафа в размере от 3 тыс. рублей до 3 750 рублей (сейчас действует от 2 тысяч до 2,5 тысяч рублей).

Превышение скорости движения транспортного средства на величину более 80 км/ч согласно поправкам повлечет наложение административного штрафа в размере 7,5 тысячи рублей, вместо 5 тысяч рублей.

Поправки предлагается внести ко второму чтению проекта закона № 644297-8 об ответственности за опасное вождение.