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Володин назвал последствия разрешения ракетных ударов по России

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что разрешение Киеву наносить удары американским оружием вглубь России ситуацию на поле боя не поменяет.

"Что касается применения оружия, о котором идет речь, - оно и так уже используется. Расширение его применения, конечно, может нанести ущерб, но ситуацию на поле боя не поменяет. Подчеркиваю это. А только усугубит судьбу Украины и её будущее", - написал он в Telegram.

Это также "окончательно разрушит российско-американские отношения", считает он.

"Если это произойдёт, то Россия вынуждена будет ответить, - добавил Володин. - Как - это вопрос к Министерству обороны. Но ясно, что ответ будет!"

Он не исключил при этом использования "новых систем вооружения, которые по территории Украины Российская Федерация не применяла".

"Понимаем, что следующим шагом может быть ответ со стороны США. А потом неизбежен наш ответ. Это называется "эскалация". Уходящий президент Байден в силу возраста, как и любой человек, - все мы смертны - когда-то уйдёт из жизни. Но складывается впечатление, что, думая об этом, он мечтает о вечном и хочет утащить с собой всю Америку. А может быть, и весь мир", - отметил Володин.

Вячеслав Володин США Украина
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