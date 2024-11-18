В команде Трампа отказались комментировать разрешение ударов по РФ ракетами ATACMS

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Представитель переходной команды избранного президента США Дональда Трампа отказался комментировать сообщения о том, что действующий глава Белого дома Джо Байден разрешил Украине использовать американские ракеты дальнего действия для ударов по территории России, сообщает CNN.

Директор по коммуникациям Трампа Стивен Чунг заявил телеканалу: "Как сказал президент Трамп в ходе предвыборной кампании, он - единственный человек, который может объединить обе стороны для переговоров о мире и работать над прекращением войны".

Он не ответил на вопросы о том, получил ли Трамп или его представители предварительное предупреждение от администрации Байдена о решении, "которое может иметь серьезные последствия для войны между Украиной и Россией", говорится в публикации.

Вместе с тем Чунг опроверг сообщения СМИ о том, что Трамп может пересмотреть ряд решений Байдена после перехода власти, предупредив, что "официальные заявления по этому вопросу будут исходить только непосредственно от президента Трампа или его уполномоченных представителей".

Как сообщила ранее газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники, Байден разрешил украинским военным использовать ракеты ATACMS для ударов по территории России.

По данным источников NYT, Украина сможет наносить удары этими ракетами только по Курской области. Однако впоследствии, добавили собеседники издания, Байден может разрешить использовать ATACMS для ударов по "другим местам" на территории РФ.