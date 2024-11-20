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Новгородcкие музейщики начали сбор мелочи для отливки памятных знаков героям войны

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Новгородские музейщики начали сбор мелких металлических монет для отливки памятных знаков героям Великой Отечественной войны, сообщает Новгородский госмузей-заповедник (ГМЗ) на своей странице в одной из соцсетей.

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"Мы присоединились к всероссийской акции "Живая память благодарных поколений". Ее конечная цель - установить в Москве, Минске и Бресте памятные знаки, посвященные подвигу советского народа", - говорится в информации музейщиков.

Для сбора мелочи сотрудники ГМЗ поставили большие стеклянные емкости в главном корпусе музея в Новгородском кремле, а также в филиалах в городах Боровичи, Валдай и Старая Русса.

В акции смогут принять участие и местные жители, и туристы. Сбор медяков продлится несколько ближайших месяцев. После этого монеты передадут в московский Музей Победы.

Великий Новгород
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