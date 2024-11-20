"ЭФКО" сообщила о шести атакованных предприятиях в Воронежской и Белгородской областях

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Вечером во вторник беспилотниками были атакованы шесть предприятий ГК "ЭФКО" в Воронежской и Белгородской областях, сообщил исполнительный директор "ЭФКО" Сергей Иванов. 19 ноября компания сообщила, что таких площадок было две.

"В результате вчерашней атаки БПЛА пострадали 6 наших предприятий (в Алексеевке и Каменке). Ведется оценка ущерба, часть заводов временно не работает. Делаем все возможное, чтобы выполнить обязательства по поставкам перед партнерами. Жертв и пострадавших, к счастью, нет", - написал Иванов в Telegram.

Ранее сообщалось, что сотрудники завода по производству молочной продукции ООО "Виола" (прежнее название "Валио", бывшая "дочка" ушедшей из России финской Valio) в городе Алексеевка Белгородской области были эвакуированы из-за атаки украинских беспилотников 19 ноября. Производство на предприятии остановили, но скоро планируют перезапустить.

"Виола" в феврале 2024 года купила у ГК "Эфко" молочный завод в Алексеевке, построенный в 2015 году. Мощность приобретенной производственной площадки превышает 230 тонн переработки сырого молока в сутки.