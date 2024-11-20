Путин поручил обеспечить разработку Томтора либо силами нынешнего владельца, либо иначе

Президент РФ Владимир Путин Фото: Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на встречи с первым вице-премьером Денисом Мантуровым поручил обеспечить разработку Томторского месторождения ниобия и редкоземельных металлов (РЗМ) в Якутии либо силами нынешнего владельца, либо иным путем.

"Те бизнес-структуры, которые взяли эти месторождения много лет назад, не вкладывают средства. С ними надо как-то поговорить и решить этот вопрос: либо они инвестируют, либо они как-то выстраивают отношения с другими компаниями, с государством. Это стратегически важный ресурс, который нужен государству сейчас", - заявил Путин.

Мантуров пообещал исполнить поручение президента.

Ранее проект Томтор принадлежал группе "ИСТ", миноритарием с долей 9,09% был "Полиметалл". С апреля 2022 года, согласно ЕГРЮЛ, 90,91% компании-оператора проекта контролируют менеджеры группы "ИСТ" Владислав Ресин и Алексей Алешин, а пакет "Полиметалла" летом 2024 года перешел к самому оператору.

В ноябре "Коммерсантъ" писал со ссылкой на свои источники, что Томтор может быть передан в управление госхолдинга "Роснефтегаз", а его разработку предлагается профинансировать за счет компенсации понесенных затрат на строительство судостроительного комплекса "Звезда" и смежных металлургических мощностей.

Томтор входит в топ-3 крупнейших в мире месторождений РЗМ и является одним из самых богатых в мире с точки зрения содержания в руде редкоземельных металлов, а также крупнейшим непроизводящим проектом ниобия. Запасы участка Буранный в рамках Томторского месторождения оцениваются в 11,4 млн тонн руды с содержанием 0,7 млн тонн оксида ниобия и 1,7 млн тонн редкоземельных оксидов.