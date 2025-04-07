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Производитель сыров "Виола" отчитался о 19,8 млн рублей годового чистого убытка

Убыток компания получила впервые за последние годы

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Производитель сыров "Виола" (прежнее название "Валио"), бывшая "дочка" ушедшей из России финской Valio, завершил 2024 год с чистым убытком в 19,8 млн рублей против чистой прибыли в 295,8 млн рублей годом ранее, сообщается в отчетности компании.

Убыток зафиксирован впервые за последние годы.

Прибыль от продаж сократилась более чем в два раза, до 185,6 млн рублей с 398,1 млн рублей.

В то же время выручка компании в 2024 году выросла почти на 26%, до 11,3 млрд рублей с 9 млрд рублей в 2023 году. Причем темпы роста почти удвоились: год назад они составляли 14%.

Как сообщалось, финский молочный концерн Valio в 2022 году продал бизнес в России производителю мясной продукции ГК "Велком". В сделку вошли завод по производству плавленых и полутвердых сыров в Московской области и права на бренд плавленых сыров Viola. В октябре 2022 года компания сменила название с ООО "Валио" на ООО "Виола". Был также проведен ребрендинг и на смену сырам Valio и Oltermanni пришли сыры Viola и Laplandia. Ассортимент компании включает продукцию более 150 наименований.

После смены собственника "Виола" приобрела у группы "ЭФКО" завод в Белгородской области, который специализируется на выпуске молочной продукции.

С декабря 2022 года владельцем ООО "Виола" является ООО "Дэнир", которое принадлежит бенефициару ГК "Велком" Раисе Деминой.

Valio Viola Виола ЭФКО ООО "Дэнир"
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