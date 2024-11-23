Поиск

Непогода привела к отключению 230 линий электропередачи в Калужской области

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Порядка 230 линий электропередачи отключено в Калужской области из-за мощного циклона со штормовым ветром и сильными снегопадами, на ЛЭП обнаружили более 500 упавших деревьев, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем телеграм-канале.

Наиболее пострадал юго-запад региона.

"За последние три часа удалось восстановить электроснабжение в 102 населенных пунктах. Важно оперативно возобновить электропитание обесточенных котельных, водозаборов, соцобъектов", - написал Шапша.

Экстренные службы работают в круглосуточном режиме. Аварии устраняют 87 бригад энергетиков. Резервные источники электропитания направляют в наиболее пострадавшие районы, в первую очередь от них будут запитывать соцобъекты.

Калужская область Владислав Шапша
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Арестован обвиняемый в невыплате зарплаты владелец шахты "Инская" в Кузбассе

Пожар в торговом центре в Кемерове

Экс-совладелец кемеровской "Зимней Вишни" вышел на свободу досрочно

Экс-совладелец кемеровской "Зимней Вишни" вышел на свободу досрочно

В РФ введут временный запрет на вывоз отходов и лома драгметаллов с 1 декабря по 31 мая 2025 г.

Что произошло за день: пятница, 22 ноября

Путин поручил наладить серийное производство "Орешника"

Путин поручил наладить серийное производство "Орешника"

Командующий РВСН заявил, что "Орешник" может поражать цели на всей территории Европы

Путин согласился с предложением главкома РВСН принять "Орешник" на вооружение

РФ продолжит испытания "Орешника", в том числе в боевых условиях

Реестр продавцов табачных изделий могут создать в РФ

Иноагентом признан экс-депутат Госдумы Олег Шеин

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });