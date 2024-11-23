Непогода привела к отключению 230 линий электропередачи в Калужской области

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Порядка 230 линий электропередачи отключено в Калужской области из-за мощного циклона со штормовым ветром и сильными снегопадами, на ЛЭП обнаружили более 500 упавших деревьев, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем телеграм-канале.

Наиболее пострадал юго-запад региона.

"За последние три часа удалось восстановить электроснабжение в 102 населенных пунктах. Важно оперативно возобновить электропитание обесточенных котельных, водозаборов, соцобъектов", - написал Шапша.

Экстренные службы работают в круглосуточном режиме. Аварии устраняют 87 бригад энергетиков. Резервные источники электропитания направляют в наиболее пострадавшие районы, в первую очередь от них будут запитывать соцобъекты.