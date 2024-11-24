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В Калужской области штормовым ветром повреждены 180 ЛЭП

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Оборванные из-за прохождения атмосферного фронта линии электропередачи восстанавливают 120 бригад в Калужской области, не работают 180 ЛЭП, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем телеграм-канале.

"На некоторых ситуация серьезная: повреждены не только провода, но и опоры. Материалами бригады обеспечены. Максимально задействовали резервные источники питания для временного электроснабжения больниц и котельных", - написал он.

В РоссииНепогода привела к отключению 230 линий электропередачи в Калужской областиЧитать подробнее

Линии восстанавливают в том числе и бригады энергетиков из других регионов. Еще 29 бригад приступят к работе в ближайшее время, сообщил он.

Отмечается, что энергетики, экстренные службы трудятся в круглосуточном режиме. Произведена передислокация сил в районы, где наиболее сложная обстановка.

Как сообщалось, в ночь на субботу в регионе было отключено порядка 230 линий электропередачи из-за мощного циклона со штормовым ветром и сильными снегопадами, на ЛЭП обнаружили более 500 упавших деревьев.

Калужская область Владислав Шапша
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