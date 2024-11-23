Природный пожар возник на склоне горы Бештау на Ставрополье
Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидируют природный пожар на одном из склонов горы Бештау, расположенной возле городов-курортов Кавказских Минеральных Вод (Ставропольский край), сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
"Горит сухая трава 100 метров по фронту", - говорится в сообщении.
Отмечается, что угрозы распространения пожара нет.
На месте возгорания работают 27 человек и шесть единиц техники.
Памятник природы Бештау - наиболее высокая гора-лакколит Кавказских Минеральных Вод с реликтовыми деревьями и растениями, высотой 1 401 м и диаметром у подножья - около 8 км. Расположена в окружении городов Пятигорска, Железноводска и поселка Иноземцев. Гора и территория вокруг нее входят в состав Бештаугорского заказника.