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Природный пожар возник на склоне горы Бештау на Ставрополье

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидируют природный пожар на одном из склонов горы Бештау, расположенной возле городов-курортов Кавказских Минеральных Вод (Ставропольский край), сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Горит сухая трава 100 метров по фронту", - говорится в сообщении.

Отмечается, что угрозы распространения пожара нет.

На месте возгорания работают 27 человек и шесть единиц техники.

Памятник природы Бештау - наиболее высокая гора-лакколит Кавказских Минеральных Вод с реликтовыми деревьями и растениями, высотой 1 401 м и диаметром у подножья - около 8 км. Расположена в окружении городов Пятигорска, Железноводска и поселка Иноземцев. Гора и территория вокруг нее входят в состав Бештаугорского заказника.

Ставропольский край Бештау
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