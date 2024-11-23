Природный пожар на горе Бештау на Ставрополье полностью потушен

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидировали природный пожар на одном из склонов горы Бештау, расположенной возле городов-курортов Кавказских Минеральных Вод (Ставропольский край), сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В 20:19 пожар полностью потушен", - говорится в сообщении.

В субботу вечером пресс-служба ГУ МЧС по региону информировала, что на одном из склонов горы Бештау тушат природный пожар. Горела сухая трава 100 метров по фронту. На месте пожара работали 27 человек и шесть единиц техники.