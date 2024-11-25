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Банкам разрешат и в 2025 году не раскрывать чувствительную к санкциям информацию

Банкам разрешат и в 2025 году не раскрывать чувствительную к санкциям информацию
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Банк России планирует продлить на 2025 год обязанность кредитных организаций раскрывать финансовую отчетность с изъятиями в части чувствительных к санкционному риску данных, а также продлить их право не раскрывать чувствительную к санкционным рискам информацию, говорится в сообщении регулятора.

До конца 2025 года планируется продлить обязанность кредитных организаций раскрывать финансовую отчетность с изъятиями в части чувствительных к санкционному риску данных. Аналогичный подход продолжит действовать и для раскрытия на сайте Банка России отчетности банков.

Одновременно для повышения прозрачности рынка капитала планируется отмена права банков-эмитентов полностью не раскрывать МСФО-отчетность, но с сохранением изъятий в части чувствительных к санкционному риску данных, сообщает ЦБ. "Такой подход позволит поддерживать баланс интересов между потребностями рынка в информации и необходимостью ограничивать риски для банков и их клиентов от санкционного давления", - отмечает регулятор.

Кроме того, планируется до конца 2025 года продлить право банков не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию, в том числе о структуре собственности, членах органов управления и иных должностных лицах, существенных условиях реорганизации, часть информации о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность КО, реорганизуемой в форме слияния, присоединения и преобразования.

Банк России ЦБ РФ
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