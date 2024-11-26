Журналистка из Франции заочно арестована в РФ за незаконное пересечение госграницы

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Ленинский райсуд Курска по ходатайству пограничного управления ФСБ России по региону заочно арестовал французскую журналистку Катрин Норрис Трент, которая незаконно въехала на территорию Курской области, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

По версии следствия, Катрин Норрис Трент с другими неустановленными лицами незаконно пересекла государственную границу России, после чего на транспортном средстве вооруженных формирований Украины с целью съемки репортажа проследовала на территорию Суджанского района Курской области.

Журналистке, которая объявлена в федеральный, межгосударственный и международный розыск, заочно предъявлено обвинение по ч.3 ст.322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ). Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или с момента экстрадиции.