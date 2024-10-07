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ФСБ возбудила дела о незаконном пересечении границы уже против 14 иностранных журналистов

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Журналисты французского телеканала France 24 и швейцарского медиахолдинга CH Media стали новыми фигурантами дел о незаконном пересечении госграницы после публикации их материалов из Курской области, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации возбуждены и расследуются уголовные дела по ч. 3 ст. 322 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении журналистов швейцарского издательского холдинга СН Media Курта Пельды и французского телеканала France 24 Кэтрин Норрис Трент, незаконно пересекших Государственную границу Российской Федерации в Курской области", - сказали в ЦОС.

Всего, по данным спецслужбы, с 17 августа аналогичные уголовные дела возбуждены в отношении 14 иностранных журналистов.

Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее ФСБ сообщала, что такие уголовные дела возбуждены в отношении семи иностранных журналистов.

Дела были возбуждены в отношении итальянских журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини, корреспондента CNN Ника Пейтона Уолша и украинских корреспондентов Олеси Боровик и Дианы Буцко.

Все они снимали репортажи и иные материалы из Суджи в Курской области в момент нахождения там украинских военных. Также фигурантами дела стали корреспондент немецкой Deutsche Welle (признана в России иноагентом) Николас Симон и двое американцев, журналистов австралийского телеканала "АВС" Флетчер Янг и Кэтрин Дисс.

В Курской области действует введенный по решению директора ФСБ Александра Бортникова режим контртеррористической операции.

Deutsche Welle ФСБ France 24 СН Media Курская область CNN
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