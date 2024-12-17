Принят закон о переименовании Ростова в Ярославской области в Ростов Великий

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла во втором и в третьем, окончательном, чтении закон о переименовании города Ростов Ростовского района Ярославской области в Ростов Великий.

Предложение о переименовании неоднократно выдвигались общественностью города, сообщили разработчики из Ярославской облдумы.

В 2023 году были опрошены 13 922 жителя Ростова, из них инициативу о переименовании города поддержали 13 854 человека, что составляет 58% от общего числа жителей в возрасте старше 14 лет, говорится в пояснительной записке.

В ней отмечается, что таким образом городу будет возвращено наименование, "широко известное в прошлом и настоящем".

В пояснительной записке указывается, что в летописи XII века Ростов был назван Великим. В Ипатьевской летописи (список конца XIV - начала XV вв.) имеются сведения о населенном пункте "Ростов Великий".