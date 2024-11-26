Лондон пообещал ответить на лишение аккредитации британского дипломата в РФ

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - В Лондоне пообещали, что примут меры в ответ на предписание своему дипломату покинуть РФ, сообщает BBC со ссылкой на представителя МИД страны.

"Это не первый раз, когда Россия безосновательно обвиняет нашего сотрудника. Мы ответим на это в установленном порядке", - заявил представитель МИД.

Ранее в МИД РФ подтвердили, что сотрудник британского посольства в Москве был лишен аккредитации, ему предписано покинуть Россию в двухнедельный срок. В ФСБ заявили о том, что второй секретарь политотдела посольства Великобритании Эдвард Прайор Уилкс проводил разведывательно-подрывную работу, угрожающую безопасности России.

Послу Великобритании в РФ Найджелу Кейси "был заявлен решительный протест в связи с вскрывшейся информацией о том, что второй секретарь посольства Великобритании Э.Уилкс при получении разрешения на въезд в нашу страну указал о себе заведомо ложные сведения", сказали в МИД РФ.