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"Роскосмос" связал перенос полета на Луну с доработкой сверхтяжелой ракеты

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Сдвиг лунной пилотируемой программы РФ связан с доработкой эскизного проекта сверхтяжелой ракеты-носителя, сообщили в "Роскосмосе" в четверг.

"В связи с тем, что при разработке ракеты сверхтяжелого класса возникла необходимость внедрить инновационные решения, в том числе новые материалы и двигатели, было решено доработать ранее утвержденный эскизный проект на этапе технического проектирования", - сообщили в пресс-службе госкорпорации.

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