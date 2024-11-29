Раздел о благотворительности может появиться на Госуслугах

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Отдельный раздел, посвященный благотворительной помощи, может появиться на портале Госуслуги, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

"Мы можем использовать эту инфраструктуру (портала Госуслуг- ИФ) для того, чтобы организовать помощь - сбор средств, волонтерство итак далее. Мы сейчас обсуждаем, как нам организовать внутри портала Госуслуг отдельный большой раздел, который мог бы направлен на то, чтобы люди помогали друг другу, получали помощь от фондов", - сказал Шадаев в пятницу на пленарной сессии конференции "Технологии добра" в Сколково.

Министр отметил, что аудитория портала Госуслуг, которому в этом году исполняется 15 лет, составляет более 115 млн человек, а ежедневно на него заходят 10 млн пользователей. Главное преимущество портала - это надёжная идентификация каждого гражданина, сказал он.

"Очевидно, что потенциал такой площадки очень большой. И самое главное, что (существует - ИФ) высокий уровень доверия к инфраструктуре Госуслуг. И в этом смысле этим надо пользоваться. И мы готовы это обсуждать", - сказал Шадаев.

По его словам, IT-отрасль заинтересована и готова сотрудничать с благотворительными некоммерческими организациями, проявлять социальную ответственность, а Минцифры со своей стороны готово "расширять возможности применения портала Госуслуг, и возможности IT-отрасли помогать своими решениями и сервисами".

Глава Минцифры отметил, что "коллаборация Госуслуг с маркетплейсами" в августе-сентябре этого года гарантировала адресность помощи пострадавшим жителям Курской области. Тогда в рамках отдельной инициативы маркетплейсы направляли промокоды для получения баллов на покупку товаров первой необходимости со скидкой через СМС по тем телефонам, которые пострадавшие в Курской области указывали в заявках на помощь на портале.

