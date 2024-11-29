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Правительство предложило запретить досрочный выкуп лизинговых водных судов

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Правительство предлагает с 2025 года отменить законодательную норму о возможности досрочного выкупа морских и речных судов, купленных в лизинг. Норма была введена в 2022 году как антикризисная.

Как рассказал "Интерфаксу" источник, такие поправки правительство подготовило ко второму чтению законопроекта № 722148-8.

По действующему законодательству, до конца 2024 года правительство имеет право принимать решения, устанавливающие особенности исполнения договоров финансовой аренды (лизинга) морских судов, судов внутреннего водного транспорта или судов смешанного (река - море) плавания.

Получив это право, правительство выпустило постановление о том, что при исполнении договоров лизинга судов, независимо от срока их действия, в 2022 году может осуществляться досрочный выкуп судов, предусмотренный условиями договоров финансовой аренды (лизинга) судов. Норма действовала в 2022 году, когда после повышения ключевой ставки ЦБ увеличились размеры лизинговых платежей и перевозчики столкнулись с дополнительными расходами.

Правительство Госдума
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