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РКН подтвердил сбой в работе банковских сервисов, служб доставки и операторов связи

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Сбой в работе банковских сервисов, служб доставки и операторов связи вызван, по предварительным данным, неполадками на стороне одного из облачных сервисов, в ближайшее время ожидается восстановление их работы. Об этом говорится в сообщении Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора.

"ЦМУ ССОП подтверждает, что на ряде платформ в рунете фиксируются временные сбои в работе банковских сервисов, служб доставки и операторов связи. По предварительным данным, проблема связана с техническими неполадками на стороне одного из облачных сервисов, используемого для обеспечения функционирования указанных сервисов", - говорится в сообщении центра.

По данным ЦМУ, "специалисты уже ведут работу по диагностике и устранению проблемы".

"Ожидается, что работа сервисов будет восстановлена в ближайшее время. Мы продолжаем мониторинг ситуации и будем оперативно информировать о статусе восстановления", - сказано в сообщении.

В пятницу в социальных сетях со ссылкой на сервис мониторинга сбоев в интернете появилась информация о сбое в работе банков, служб доставки и операторов связи.

РКН Роскомнадзор
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