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Оформление билетов авиакомпаний затруднено из-за сбоя в системе бронирования Leonardo

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Оформление и возврат билетов "Аэрофлота" затруднены в данный момент из-за глобального сбоя в системе бронирования Leonardo, сообщила пресс-служба авиакомпании.

"В связи с глобальным сбоем в системе бронирования Leonardo ("Сирена-Трэвел") затруднено оформление, переоформление и возврат билетов и дополнительных услуг во всех каналах продаж авиакомпании (сайт, контакт-центр, агенты). На данный момент поставщиком услуг предпринимаются меры для скорейшего восстановления штатной работы системы", - сказано в сообщении.

При этом система регистрации пассажиров в аэропорту, на сайте и в мобильном приложении работает штатно, отметили в "Аэрофлоте".

О проблеме с продажами билетов также сообщила авиакомпания "Ижавиа".

"Уважаемые пассажиры, в связи со сбоем в глобальной системе продажи авиабилетов временно недоступна покупка билетов на сайте "Ижавиа" и в точках продаж. Приносим извинения за доставленные неудобства", - сказано в телеграм-канале перевозчика.

До этого в последний раз "Аэрофлот" жаловался на трудности с оформлением билетов из-за сбоя работы Leonardo в декабре прошлого года. Перед этим, в сентябре, несколько авиакомпаний сообщали о сбое, который привел к проблемам с регистрацией в аэропортах. "Ростех", являющийся соразработчиком Leonardo, объяснял тогда, что система подверглась "массированной DDOS-атаке из-за рубежа". Сбои наблюдались несколько часов, затем работа была восстановлена.

До введения антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине большинство авиакомпаний РФ пользовались услугами иностранных провайдеров систем бронирования, в частности, "Аэрофлот" и "Победа" – американскими Sabre и Navitaire.

Аэрофлот Leonardo Сирена-Трэвел Ижавиа
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