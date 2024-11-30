Производственное предприятие загорелось после обстрела, ранен мирный житель

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о попадании снаряда в производственное предприятие, в результате начался пожар, пострадал мирный житель.

"Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Ранен мирный житель. Пострадавшего мужчину с минно-взрывной травмой бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ, где медики оказали ему первую помощь", - написал глава региона в своем телеграм-канале в субботу.

По его словам, в результате попадания снаряда в одном из строений на территории производственного предприятия начался пожар, он уже потушен. Также осколками посечен легковой автомобиль.