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Производственное предприятие загорелось после обстрела, ранен мирный житель

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о попадании снаряда в производственное предприятие, в результате начался пожар, пострадал мирный житель.

"Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Ранен мирный житель. Пострадавшего мужчину с минно-взрывной травмой бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ, где медики оказали ему первую помощь", - написал глава региона в своем телеграм-канале в субботу.

По его словам, в результате попадания снаряда в одном из строений на территории производственного предприятия начался пожар, он уже потушен. Также осколками посечен легковой автомобиль.

Белгородская область Шебекино обстрел
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