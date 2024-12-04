В Шебекине в результате атак дронов пострадали два человека

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - В Шебекине в результате атак двух беспилотников ранены два человека, сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Один из них был ранен при детонации дрона о дорожное полотно.

"С минно-взрывной травмой и слепым осколочным ранением грудной клетки пострадавший самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи он будет переведен в городскую больницу №2 Белгорода", - написал Гладков.

В результате второго удара дрона еще один человек получил минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение спины. Бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую ЦРБ. Лечиться он будет амбулаторно.

В городе повреждены фасад и остекление коммерческого объекта, посечены осколками четыре легковых автомобиля.