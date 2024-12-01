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Борисов заявил, что у РФ есть возможности для обеспечения армии ракетами "Орешник"

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - У России есть все возможности, чтобы в полной мере обеспечить министерство обороны ракетами "Орешник", заявил гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов в воскресенье.

"Что касается высокоточных систем, мы за последние два с лишним года уже нарастили кратно производство этого вида оружия. Что касается "Орешника", у нас есть все необходимые возможности, чтобы обеспечить министерство обороны, скажем так, в нужном количестве", - сказал Борисов в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

Цитата Борисова приведена в телеграм-канале "Вестей".

Роскосмос Юрий Борисов Орешник
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