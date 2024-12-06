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Решение о размещении "Орешников" в Белоруссии будут принимать Путин и Лукашенко

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Решение о возможности размещения российских ракетных систем "Орешник" в Белоруссии будет приниматься руководителями обеих стран исходя из соображений национальной безопасности, заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Такие решения принимают президенты двух стран, руководствуясь соображениями национальной безопасности", - сказал он.

21 ноября Путин сообщил, что военные нанесли удар по Украине одной из новейших ракетных систем средней дальности - баллистической ракетой в безъядерном оснащении "Орешник". 28 ноября он заявил, что запущено серийное производство этих систем.

В 2023 году Путин заявил о договоренности с президентом Александром Лукашенко о размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия. Белоруссии был передан ракетный комплекс "Искандер", который может быть носителем тактического ядерного оружия.

Дмитрий Песков Белоруссия Украина Орешник Владимир Путин
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