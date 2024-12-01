В Екатеринбурге локализовали крупный пожар на производстве

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Пожар в цехе по производству полистирола на территории промзоны в Екатеринбурге локализован, сообщила пресс-служба МЧС РФ в воскресенье.

Тушение затрудняло "полное отсутствие водоснабжения на объекте", сообщил начальник ГУ МЧС по Свердловской области Виктор Теряев. "Пришлось протягивать магистральные линии на расстояние более 400 метров. Мы привлекли пожарный поезд. На данный момент подано 12 пожарных стволов, организовано три боевых участка", - пояснил он на видео, размещенном в телеграм-канале МЧС.

Теряев уточнил, что пострадавший при пожаре работник цеха после осмотра медиков отказался от госпитализации.

Ранее в Екатеринбурге на улице Испытателей загорелся цех по производству полистирола на площади 1,5 тыс. кв. м. Обрушилась кровля здания на площади 400 кв. м.

Один человек пострадал, еще 70 человек эвакуировались с территории промзоны.

К тушению привлечены 95 человек и 35 единиц техники, а также пожарный поезд.