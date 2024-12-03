"Роскосмос" предупредил, что в атмосферу Земли над Сибирью войдет астероид

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - "Роскосмос" предупредил о приближении потенциально опасного астероида к Земле, он войдет в атмосферу около 19:15 по московскому времени над Сибирью.

"По данным АСПОС ОКП (автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве - ИФ), потенциально опасный астероид под названием COWEPC5 сегодня в 19:15 мск войдет в атмосферу нашей планеты над районом Сибири западнее города Олекминск", - говорится в Telegram-канале госкорпорации.

Отмечается, что размер астероида варьируется от 0,5 до 2 метров.

Утром во вторник Европейское космическое агентство (ЕКА) сообщило об обнаружении нового астероида. Он получил временное обозначение C0WEPC5. "Только что был замечен небольшой астероид, движущийся по курсу столкновения с Землей", - говорилось в сообщении.