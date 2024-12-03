В ГУ МЧС Якутии прокомментировали пролет астероида

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Астероид, который могли наблюдать ночью жители Олекминского и Ленского районов Якутии, прошел над атмосферой и никакого вреда людям не причинил, сообщили в ГУ МЧС по региону.

В управлении получили информацию о сближении с Землей потенциально опасного астероида и привели в готовность силы и средства всех взаимодействующих структур органов управления территориальной подсистемы РСЧС.

"Жители Олекминского и Ленского районов этой ночью могли наблюдать кометоподобный хвост и вспышки", - сообщило управление.

Ранее "Роскосмос" выпустил предупреждение о приближении потенциально опасного астероида к Земле. Сообщалось, что астероид войдет в атмосферу Земли около 19:15 по Москве над Сибирью. По оценке госкорпорации, диаметр астероида мог составлять от 0,5 до 2 метров.

Утром во вторник Европейское космическое агентство (ЕКА) сообщило об обнаружении нового астероида. Он получил временное обозначение C0WEPC5. "Только что был замечен небольшой астероид, движущийся по курсу столкновения с Землей", - говорилось в сообщении.