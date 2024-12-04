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Американская The Satanic Temple признана нежелательной в России

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России американской организации The Satanic Temple ("Храм Сатаны"). Прокурорская проверка выявила, что организация продвигает оккультную идеологию и использует сатанинскую символику для дискредитации традиционных духовно-нравственных ценностей.

"В ходе проверки установлено, что так называемый "Храм Сатаны" был зарегистрирован в 2012 году в США. Его учредителями являются выпускники Гарвардского университета. Он имеет 23 отделения в Америке, Австралии, Германии, Канаде, Финляндии и ряде других стран, а общее число последователей в мире превышает 10 млн человек", - заявили в Генпрокуратуре.

Заявленные цели организации - борьба за справедливость и гражданские свободы, воспитание человеколюбия, всевозможные научные исследования.

"На деле же ее участники занимаются продвижением оккультной идеологии, используют сатанинскую символику для дискредитации традиционных духовно-нравственных ценностей. При поддержке государственных органов США пропагандируют разрушительные псевдотеологические идеи и оправдывают насилие над людьми", - установили прокуроры.

По данным надзорного ведомства, The Satanic Temple "активно поддерживает участников экстремистских и террористических движений, негативно высказывается о специальной военной операции, призывает к свержению конституционного строя в России".

США Гарвард Генпрокуратура The Satanic Temple
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