МИД РФ надеется, что имеющие влияние на ситуацию в Сирии страны помогут в стабилизации обстановки

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - В Москве солидарны с руководством Сирии в связи с обострением ситуации в этой стране и рассчитывают, что имеющие влияние на ситуацию в Сирии страны будут способствовать стабилизации обстановки, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы выражаем солидарность с руководством Сирии, ее народом в этой непростой ситуации. Подтверждаем нашу приверженность суверенитету, единству и территориальной целостности Сирии", - сказала она на брифинге в среду.

Захарова выразила надежду, что "все государства, которые имеют влияние на ситуацию на земле в Сирии, будут использовать его в интересах скорейшего восстановления безопасности и стабильности в этой стране".

"Мы решительно осуждаем данное нападение, в авангарде которого идут террористы, которые признаны таковыми СБ ООН", - подчеркнула дипломат.

По ее словам, "среди них (террористов - ИФ) много боевиков-иностранцев, в том числе выходцев с постсоветского пространства, и явно не обошлось и без так называемого украинского следа".

"Решительно поддерживаем усилия сирийских властей по противодействию террористическим группировкам, восстановлению конституционного порядка. Активно работаем с международными партнерами в целях обеспечения скорейшей стабилизации обстановки в Сирии, прежде всего, с задействованием потенциала астанинского формата (при участии РФ, Турции и Ирана - ИФ)", - сказала Захарова.