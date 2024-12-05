Минсельхоз предложил формулу расчета цен для поставщиков овощей и торговлей

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Минсельхоз предложил производителям плодоовощной продукции и торговле перейти на заключение долгосрочных контрактов на основе определенной формулы расчета цен.

Об этом сообщил Руспродсоюз после совещания министра сельского хозяйства Оксаны Лут и главы Минпромторга Антона Алиханова с представителями поставщиков и торговых сетей по вопросу поставок плодоовощной продукции.

Руспродсоюз поддержал предложение министра сельского хозяйства о необходимости перехода на долгосрочные контракты между производителями плодоовощной продукции и торговыми сетями при условии обязательного включения в них формулы расчета цен поставок, которые должны учитывать затраты производителей и оперативно коррелироваться с закупочными ценами торговых сетей.

По итогам совещания главы ведомств дали поручение представить предложения по конкретным составляющим этой формулы.

Руспродсоюз также поддержал предложение производителей плодоовощной продукции о недопустимости штрафов за недопоставленные объемы, а также о сокращении сроков рассмотрения торговыми сетями предложений по обоснованной корректировке цен.

В целом участникам встречи поручено провести анализ ситуации на плодоовощном рынке.

"Интерфакс" направил запросы в Минсельхоз и Минпромторг.

В последнее время основной вклад в динамику инфляции вносят продовольственные товары, прежде всего плодоовощная продукция. По данным Росстата, с начала года потребительские цены на картофель выросли в 1,8 раза, лук - в 1,4 раза, свеклу - на 27,8%, капусту - на 34%, яблоки - на 17%, морковь - на 11,7%, бананы - на 9,4%.