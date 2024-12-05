Поиск

Минсельхоз предложил формулу расчета цен для поставщиков овощей и торговлей

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Минсельхоз предложил производителям плодоовощной продукции и торговле перейти на заключение долгосрочных контрактов на основе определенной формулы расчета цен.

Об этом сообщил Руспродсоюз после совещания министра сельского хозяйства Оксаны Лут и главы Минпромторга Антона Алиханова с представителями поставщиков и торговых сетей по вопросу поставок плодоовощной продукции.

Руспродсоюз поддержал предложение министра сельского хозяйства о необходимости перехода на долгосрочные контракты между производителями плодоовощной продукции и торговыми сетями при условии обязательного включения в них формулы расчета цен поставок, которые должны учитывать затраты производителей и оперативно коррелироваться с закупочными ценами торговых сетей.

По итогам совещания главы ведомств дали поручение представить предложения по конкретным составляющим этой формулы.

Руспродсоюз также поддержал предложение производителей плодоовощной продукции о недопустимости штрафов за недопоставленные объемы, а также о сокращении сроков рассмотрения торговыми сетями предложений по обоснованной корректировке цен.

В целом участникам встречи поручено провести анализ ситуации на плодоовощном рынке.

"Интерфакс" направил запросы в Минсельхоз и Минпромторг.

В последнее время основной вклад в динамику инфляции вносят продовольственные товары, прежде всего плодоовощная продукция. По данным Росстата, с начала года потребительские цены на картофель выросли в 1,8 раза, лук - в 1,4 раза, свеклу - на 27,8%, капусту - на 34%, яблоки - на 17%, морковь - на 11,7%, бананы - на 9,4%.

Минпромторг Минсельхоз Росстат Руспродсоюз Антон Алиханов Оксана Лут
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: четверг, 5 декабря

РСПП предложит Путину поддержку инвестиций через фиксацию условий для отдельных проектов

Путин отменил обязательство покупателей российского газа платить только через ГПБ

Путин отменил обязательство покупателей российского газа платить только через ГПБ

РКН заблокировал доступ к ряду сайтов с аниме из-за ЛГБТ-пропаганды

РЖД сократят инвестпрограмму-2025 примерно на 40%

Минтранс даст право опоздавшим на рейс пассажирам использовать обратный билет

Минтранс даст право опоздавшим на рейс пассажирам использовать обратный билет

ФНС подала заявление о включении в реестр кредиторов Блиновской более 1 млрд рублей

ФНС подала заявление о включении в реестр кредиторов Блиновской более 1 млрд рублей

"СИБУР" в ближайшие недели проведет совет директоров по вопросу IPO на 2% акций

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5522 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2049 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России28 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние220 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });