РБК сообщил о предложении "Роснефти" индексировать тарифы "Транснефти" на темп инфляции

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - НК "Роснефть" предлагает сохранить действующие подходы к расчету тарифов "Транснефти" на уровень инфляции, пишет "РБК" со ссылкой на письмо НК на имя замглавы администрации президента Максима Орешкина.

В письме предлагается предусмотреть в 2025 году и последующих периодах индексацию тарифов "Транснефти" в размере не более 99,9% от прогнозной инфляции.

С предложением отойти от действующей системы ежегодной индексации тарифов по принципу "инфляция минус 0,1%" и дополнительно повысить тариф на 8,7% в 2025 году выступила "Транснефть" на фоне увеличения налога на прибыль с 2025 года для компании с 25% до 40% сроком на 6 лет.

"Транснефть" обратилась с таким предложением к вице-премьеру Александру Новаку. Без этого, указала "Транснефть", ее ожидают дефицит денежных средств с 2027 года и увеличение нехватки ликвидности до 582 млрд рублей к концу 2029 года, а также возникнет риск сокращения инвестпрограммы, в том числе на ремонты труб, и приостановки или даже отказа от крупных проектов.

В секретариате Новака сообщили РБК, что Минэнерго и другим профильным ведомствам дано поручение проработать обращение и дать свою оценку.

В "Роснефти" считают увеличение налогов "в отдельных высокодоходных отраслях экономики с исторически сложившимся низким фискальным бременем, включая сектор нефтепроводного транспорта", важным шагом по повышению доходов и диверсификации источников пополнения бюджета страны. Компания предлагает сохранить действующие подходы к расчету тарифов с учетом их влияния на инфляцию.

"В условиях проводимой Банком России жесткой денежно-кредитной политики в целях снижения инфляции решение о повышении тарифа на транспортировку "Транснефти" приведет к росту инфляционного давления, рискам дальнейшего увеличения ключевой ставки и, как следствие, замедлению темпов экономического развития", - аргументирует "Роснефть".

Повышение налога на прибыль "частично устранит перекос" в рентабельности бизнеса "Транснефти" без ущерба для ее устойчивости, считают в "Роснефти". По оценкам компании, "Транснефть" получает сверхдоходы, обусловленные "экономически необоснованной моделью функционирования транспортных монополий". За первое полугодие 2024 года показатель рентабельности "Транснефти" составляет 45%, отмечается в письме: это "существенно выше показателя как по нефтяным компаниям, так и по экономике РФ в целом". В "Роснефти" считают, что с учетом монопольного положения, а также "несопоставимо низких", чем в добыче и переработке, рисков "уровень доходов транспортной монополии должен соответствовать размеру понесенных затрат с минимальным уровнем рентабельности".

"Роснефть" приводит оценки аналитического подразделения Сбербанка, которые указывают, что, "несмотря на повышение налога на прибыль, в 2025-2027 годах показатель рентабельности монополии останется на уровне 40%, а свободный денежный поток будет составлять около 200 млрд руб. ежегодно при действующем порядке индексации тарифов. Данные отчета, вышедшего 26 ноября, подтвердил РБК Геннадий Суханов, старший аналитик SberCIB Investment Research. Он сообщил, что учитывал в своих расчетах 150 млрд рублей, которые отнесены к пенсионному фонду "Транснефти" и недоступны для использования в операционной деятельности.

В "Роснефти" отмечают, что "в результате некорректной модели" "Транснефть" с 2018 года сформировала и ежегодно наращивает "значительный объем денежных средств, депозитов и иных финансовых активов". На конец первого полугодия 2024 года размер финансовой подушки компании превысил 650 млрд рублей, указано в документе.

"Доходы от размещения указанных средств в текущих условиях могут составить 120-150 млрд рублей в год при прогнозируемой операционной прибыли 320-370 млрд рублей в год. Таким образом, непрофильная финансовая деятельность компании будет приносить более четверти прибыли", - приводит пример "Роснефть", добавляя, что такой доход "в полной мере компенсирует увеличение налога на прибыль, которое оценивается самой компанией в 40 млрд рублей в год".

Инвестиционная программа "Транснефти" требует корректировки и согласования с нефтяными компаниями, считают в "Роснефти". Как сообщала "Транснефть", объем капзатрат, запланированных до 2029 года, составляет около 2,2 трлн руб. "В случае подтверждения востребованности инвестпроектов монополии они должны финансироваться заинтересованными компаниями на условиях "бери или плати", а не путем повышения общеустановленных тарифов для всех пользователей", - считает "Роснефть", предлагая "детальную верификацию сметы проектов и их экономической эффективности".

Повышение тарифов "Транснефти" сверх уровня, заложенного в бюджете, приведет к очередному повышению нагрузки на нефтяную отрасль вместо диверсификации источников бюджетных доходов, отмечают в "Роснефти", указывая, что налоговая нагрузка на нефтяников сейчас самая высокая по российской экономике - 75% в среднем за последние пять лет. По оценкам компании, потери отрасли в этом случае "могут составить свыше 200 млрд рублей за период 2025-2027 годов". "Соответствующее повышение тарифов нивелирует ранее принятые решения по поддержке нефтяных компаний", - резюмирует компания.

В "Роснефти" полагают, что в случае принятия решения о повышении тарифов "представляется целесообразным рассмотреть вопрос о передаче в собственность нефтяных компаний трубопроводной системы, которая была полностью построена на полученные от них за счет уплаты инвестиционного тарифа финансовые ресурсы".

В пресс-службе "Транснефти" в ответ на запрос РБК сообщили, что компания является транспортной, и по показателям рентабельности ее целесообразно сравнивать с российскими и зарубежными транспортными организациями, которые, "как правило, имеют сопоставимый или более высокий уровень рентабельности EBITDA, а никак не с нефтяными компаниями". Нефтяные компании имеют высокий объем трейдинговых операций, которые снижают рентабельность по EBITDA, отметили в пресс-службе монополии, назвав "некорректным" и прямое сравнение налоговой нагрузки трубопроводной и нефтяных компаний.

Приведенные оценки аналитиков в пресс-службе компании назвали "цифрами сомнительных исследований, создатели которых даже не удосужились обратиться в "Транснефть" за верификацией данных" и "дают неоправданно оптимистичный взгляд по объемам некой финансовой подушки".

"При этом забывают, что прогнозы чистой денежной позиции не учитывают нахождение более 150 млрд руб. в Пенсионном фонде "Транснефти", полностью консолидируемом в финансовой отчетности и недоступных для использования в операционной деятельности", - подчеркнули в монополии.

Запланированные траты на шестилетнюю инвестиционную программу 2024-2029 годов в "Транснефти" объяснили крупными проектами по расширению пропускной способности магистральных нефтепроводов в направлении Приморска и Новороссийска, увеличением отгрузок нефти из порта Козьмино, а также потребностью в замене отслуживших свой срок участков трубопроводов, возраст значительной части которых превышает 50 лет. В компании отметили резкое удорожание труб, сопутствующих материалов и ремонтных работ. Относительно предложения согласовывать с нефтяными компаниями инвестиционные планы в "Транснефти" отметили, что инвестпрограмма "утверждена правительством как особо значимый проект, и все затраты реализуются в соответствии с этим утвержденным планом".

"Расширение мощностей поставок по экспортным трубопроводам - важный фактор наполнения бюджета. Кроме того, обеспечивает нефтяникам возможность не снижать добычу. Тем более это важно в условиях санкционных ограничений", - указали в пресс-службе монополии.

Относительно строительства трубопроводной системы за счет уплаты инвестиционного тарифа от нефтяных компаний в монополии заявили, что основная часть инфраструктуры "Транснефти" была проложена в 1960-1970-х годах. "В новое время были реализованы такие проекты, как ВСТО и БТС, которые строились на заемные и кредитные средства, которые "Транснефть" отдает до сих пор по 75 млрд руб. ежегодно до 2029 года", - указали в монополии, добавив, что инвестиционный тариф "применялся фактически дважды, когда к отдаленным заводам нужно было протянуть трубу как к единственному пользователю, а потому и оплата за часть стройки заложена была в тариф".

Целесообразность рассмотрения вопроса о передаче в собственность нефтяных компаний трубопроводной системы в пресс-службе "Транснефти" прокомментировали отсылкой к "римскому праву, где было принято искать тех, кому выгодно".