Команда Трампа: как выполнить обещания, даже невыполнимые?

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - В Институте мировой экономики и международных отношений им. Е. М. Примакова РАН состоялся семинар, посвященный современному состоянию США и влиянию результатов президентских выборов на политическое и экономическое положение в этой стране.

Сообщает наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов.

Что срок грядущий им готовит?

Корр.: Открывая этот научный форум, заместитель директора Института, руководитель Центра Североамериканских исследований Виктория Журавлева отметила, что цель семинара - не анализировать вновь и вновь ход президентской кампании в США, а попытаться рассмотреть "суть того, что сегодня представляет политический процесс в США", и что можно ожидать от предстоящего четырехлетнего правления нового президента США Дональда Трампа.

Выступавшие, а это были научные сотрудники двух центров ИМЭМО: Центра Североамериканских исследований и Центра изучения стратегического планирования, - а также приглашенные из других научных учреждений, анализировали политическое состояние США с разных сторон. В частности, рассматривались уровень противостояния партий и проблема миграции, влияние расовых различий на политическую жизнь в стране.

Но особый интерес вызвала дискуссия о возможных предстоящих изменениях в экономической политике государства при новом президенте.

Инфляцию определяют по-разному: кто по цифрам, а кто по жизни

Корр.: Первый докладчик на эту тему Максим Черкашин обратил внимание на то, что, несмотря на рост экономики в стране за последнее время, избиратели все же голосовали за Трампа. Он в связи с этим попытался дать ответ на естественный вопрос: если все так хорошо, то почему люди предпочли Трампа?

Черкашин: Согласно официальным данным, в последние годы экономика США росла хорошо - 2,5%, 2,9%, а в этом году, скорее всего, будет целых три. Это для развитой экономики очень много. Доходы, вроде бы растут, все хорошо, но почему-то все опросы населения говорят о том, что избиратели недовольны текущим положением в экономике, а в конце концов проголосовали за Трампа.

Дело в разной стоимости продуктов

Черкашин: Люди помнят разницу в уровнях жизни тогда, при Трампе, и при уходящей администрации. Экономисты, наблюдая уровень инфляции, отмечают, что она в этом году упала до двух процентов. Значит, рассуждают они, все должно быть хорошо: если инфляцию взяли под контроль, то все нормально. Но потребитель ощущает на себе инфляцию по-другому. Он помнит, что при Трампе у него упаковка куриных яиц стоила, условно говоря, пять долларов, а сейчас - пятнадцать. И так по другим необходимым для каждодневного пользования товарам.

Так что победные реляции о росте американской экономики все воспринимают по-своему. Конечно, рост действительно есть, но в разных штатах он по-разному ощущается и сильно влияет на несоответствие в уровне жизни.

Корр.: Докладчик отметил далее наличие огромного несоответствия и в трактовке роста производительности труда. Общие цифры его достаточно высоки, но "это касается только отдельных отраслей и не влияет, в частности, на промышленные штаты". Поэтому, делает заключение он, "тот результат, который мы видим, закономерен".

Но это все в прошлом, а что обещает новая администрация?

Черкашин: Теперь переходим к тому, что предлагает нам сделать Трамп. Естественно, в первую очередь он хочет оставить снижение налогов. Это важно, потому что на самом деле большая часть снижения налогов им уже была проведена еще в 2017 году. Значит, предстоит продление пакета принятых им ранее законов. Часть из них он, скорее всего, попробует снизить дополнительно, но это уже зависит от того, как Конгресс проголосует. Об этом рано еще говорить.

Это, фискальное стимулирование, естественно, хорошо для экономики, но деньги на это откуда-то надо брать? Проблема. Потому что, если вы посмотрите на официальные данные, то обслуживание долга уже обходится дороже, чем оборонный бюджет. А то, как медленно опускается ставка ФРС, будет означать, что, скорее всего, стоимость долга еще вырастет. К тому же в начале 2025 года заканчивается срок огромного количества облигаций как государственных, так и частных банковских, которые нужно будет рефинансировать. И ставка по ним будет уже гораздо выше, чем ранее.

Что команда Трампа планирует с этой проблемой делать, на самом деле не очень понятно, потому что все, что они предлагают, оно работает из серии: да, хорошо бы , но... И это очень часто перевешивает те плюсы, которые они получат в случае того финансирования, которое предлагается использовать. Например, они предлагают срезать расходы дискретные, невоенные (дискретными называют расходы на поддержание удовлетворительного уровня жизни, включая траты на еду, жилье и одежду, сбережения - ИФ).

Кроме того, они обещают освободить два триллиона госрасходов: просто возьмут и волшебной палочкой Илона Маска их снесут.

Но есть, как говорится, один нюанс, – подавляющее большинство расходов федерального бюджета не дискретное и просто так его срезать очень сложно. Нужно будет убедить Конгресс, чтобы он проголосовал за такое сокращение, что в принципе невозможно. И еще не известно, как срезание этих программ, очень многие из которых являются, собственно, стимулирующими для роста экономики, отразится на экономике в целом. Ну, хорошо, они эту программу срежут, но тогда не будет стимулирования развития, а, соответственно, у них сократится рост. То есть то, на что они рассчитывали, что обещали, они просто банально не смогут осуществить.

Но есть традиционная палочка-выручалочка

Черкашин: Далее. Команда Трампа обещает больше добывать нефти. Допустим. Но посмотрим подробнее , например на крупнейший Пермский бассейн (расположен на территории западного Техаса и на юго-востоке штата Нью-Мексико – ИФ). Многие нефтяные аналитики замечают, что уже сейчас добыча там потихоньку заканчивается. Либо в этом году будет пик добычи, либо в следующем. Пик прогнозировали еще в позапрошлом году, но его немножко сдвинули.

Поэтому говорить о том, что они резко где-то найдут еще больше нефти и утопят все население США в дешевом бензине, не приходится. Почему? Да по той простой причине, что новых месторождений практически нет, потому что в их поиски уже давно не было инвестиций, а старые заканчиваются. Значит, потребуется какое-то время, чтобы эти новые месторождения найти. Опять же нефтяные разведанные запасы находятся на многолетнем минимуме. Еще надо учитывать, что для пополнения наличной нефти было продано огромное количество баррелей из стратегического запаса! И лишних запасов нефти на мировом рынке нет. И США не могут просто за счет магического указа Трампа резко увеличить добычу этого ресурса.

Любимое слово Трампа – пошлины!

Черкашин: Теперь о пошлинах, о которых члены команды Трампа много говорят. Пошлины – это, конечно, хорошо, но данные показывают, что США испытывают значительный дефицит в торговом балансе именно таких товаров, на которые, во-первых, любые пошлины сразу станут проинфляционными, а во-вторых, никакая быстрая перестройка здесь в принципе невозможна.

Корр.: Интересно, что один из присутствующих при этом заметил, что угрозами ввести пошлины на отдельные товары, как "страшилками", пользуются в предвыборных кампаниях все кандидаты в президенты. Когда они идут на выборы, то обещают ввести пошлины аж до 300 процентов. Но потом кому-то говорят, что мы снизим на ваши товары пошлины до 50%, но если вы, в свою очередь, пойдете на те или иные уступки. Так что это скорее вариант борьбы с конкурентами, чем экономический инструмент.

Докладчик затем проанализировал другие обещания команды Трампа. В частности, много говорили о необходимости реиндустриализации.

Возможно ли восстановление промышленного потенциала?

Черкашин: Реиндустриализация возможна, если в экономике повышена норма сбережения, либо если в тебя инвестируют другие страны. Но норма сбережения в США не повышалась, то есть они как проедали все, так и проедают. А что касается прямых инвестиций, то они в основном состоят из возвратных из офшоров средств! Но это те же американские деньги, которые просто пришли в офшор, отмылись там и возвращаются обратно.

И, как мы видим, после пандемии этот показатель отрицательный. То есть особо реальных внешних инвестиций в США сейчас нет. Все инвестиции, которые идут сейчас, это портфельные инвестиции, которые оседают на фондовом рынке и дальше разогревают стоимость доллара и финансовые активы.

Но обещали вернуться к рейганомике!

Корр.: В течение многих лет во всем мире чуть ли не с придыханием говорили об успехах президента Рейгана в подъеме уровня экономики США. Его стиль так и называется - рейганомика (она основывается на подавлении инфляции, снижении налоговых ставок, сокращении масштабов госрегулирования экономики, что стимулирует частное предпринимательство и экономический рост). Какие инструменты будет применять администрация Трампа?

Черкашин: Рейганомика 2.0 – это тот случай, когда история не повторяется, а рифмуется. Есть снижение налогов, как у Рейгана, есть повышенная ставка, как у Рейгана, есть опять какие-то торговые разногласия, в том числе, и во многом, между союзниками США, как и при Рейгане. Ситуация очень сильно именно повторяется. Но вопрос в том, насколько Трампу удастся повторить ее успех? А у него очень много советников, которые хотели бы это сделать. Но пока это очень, очень большой вопрос. Пока можно назвать лишь то, что из всего этого набора точно получится, - снижение налогов, а все остальное – это уже как повезет.

Еще одна любовь Трампа: протекционизм

Корр.: Следующий докладчик руководитель Центра изучения стратегического планирования Сергей Кислицын остановил свое внимание на протекционизме, о котором так часто говорил Трамп.

Протекционизм – это политика по ограничению потоков импорта за счет тарифов, квот и других мер государственного регулирования. Противники протекционизма, наоборот, выступают за то, что надо все отпустить, уйти в свободную торговлю и тогда, собственно, свобода создает условия для роста американской экономики. Они считают, что именно такая политика, а не протекционизм, это и есть мера защиты и поддержки.

Кислицын: Трамп считает, что тарифы - самое прекрасное слово в американском словаре. Но это уже было. Апробацией протекционизма в американской торговле стал в 2016 году алюминий и, соответственно, ряд товаров массового потребления, включая ввоз бытовой техники, в частности, стиральных машин. Это помогло создать около двух тысяч рабочих мест. Ну, хорошо. Со стиральной машиной получилось, а вот, например, завод в компании U.S. Steel Corpporation сейчас находится в состоянии предпродажи: его японцы хотели бы купить. И комитет по иностранным инвестициям Соединенных Штатов Америки сейчас ведет расследование по этому поводу. Ответ будет дан где-то в конце этого месяца, 25 декабря, можно ли продавать японцам или нет.

А для одной из крупнейших американских компаний уже вводились тарифы, которые должны были помочь ей и вырасти, и развиться. Я не думаю, что администрация Байдена за четыре года смогла угробить крупнейший комбинат просто потому, что она приостановила действие ограничений для Мексики, Канады, Европейского Союза. Соответственно, вопрос здесь достаточно спорный. Где-то рабочие места создавались, а где-то мы теряем крупнейшего производителя в сталелитейной отрасли.

Сейчас, заходя на второй срок, Трамп часто говорит о необходимости протекционизма. Прежде чем, говорить об этом, я хочу напомнить некоторый момент планирования в СССР при Сталине. Экономисты, которые занимались советской экономикой, называли его периодом "вакханального планирования". Это когда чиновники-плановики накручивали бесконечное количество планов и перепланирование шло постоянно, не основываясь на каких-либо расчетах или отраслевом балансе и т. д.

Вот у Трампа присутствует страсть к вакханальному протекционизму. Трамп, пока, по-моему, до конца не определился, какие тарифы он хочет вводить и на что, но вот 25% на единственную Зону свободной торговли, которая присутствует в США, (Североамериканская зона свободной торговли, действует с 1 января 1994 года – ИФ) это со стороны Мексики или Канады, 10% примерно для каких-то китайских товаров и 100% для отдельных категорий товаров, в частности, для электромобилей. Здесь все, по идее, должно лечь на плечи импортеров.

Корр.: Автор считает, что протекционизм обеспечит производителям возможность не повышать качество своей продукции и, оставаясь под защитой государства, не инвестировать в развитие производственных мощностей, не пытаясь как-то конкурировать с внешним миром. В этом смысле протекционизм является тупиком.

Кислицын: На стороне этого тупика, пока команда Трампа еще только обсуждает эту проблему, уже выступает очень крупный человек - Илон Маск. При этом его компания "Тесла" тоже, вероятно, потеряет от того, что Трамп планирует отменить кредиты на покупку электромобилей, что сейчас субсидируется администрацией Байдена, чтобы внедрить эту технологию в массы. Но Маск говорит: да, "Тесла", конечно, потеряет, но еще больше потеряют наши конкуренты, которые будут завозить продукцию через Мексику, пострадают в том числе и китайцы и т. д. Соответственно, за счет этой меры мы все издержки как-то преодолеем. Возможно ли это, покажет практика.

Протекционизм и тарифы: чего в них больше – плюсов или минусов?

Кислицын: Я, честно говоря, уверен, что, протекционизм создаст и дополнительные проблемы.

Появятся значительные риски. Но, кстати говоря, есть риски и для внешних партнеров, в частности, для Китая, который поставил себе цель сохранять рост не меньше пяти процентов. Протекционизм, особенно ограничения на ввоз основного китайского экспорта в Соединенные Штаты, может создать проблемы для достижения этой цели и создать определенное напряжение на рынке труда в самом Китае.

Соответственно, есть и такая проблема. Но в целом то, что я сейчас наблюдаю, пока идет массовая работа по изучению политики протекционизма, поскольку сама по себе идея выглядит достаточно катастрофической и опасной для Соединенных Штатов и для их торговли.

Эта политика вряд ли поспособствует сталелитейной отрасли. С ней, вероятно, можно прощаться. К тому же протекционизм никого не спас от конкуренции с китайскими автомобилями. Они по сроку службы пока еще не сильно отличаются от "Теслы", но зато они гораздо дешевле. Соответственно, вы можете закрыться внутри себя, но вы проиграете снаружи. И я сейчас наблюдаю, что идет обработка администрации Трампа по этому вопросу.

Корр.: И все же возникает естественный вопрос: могут какие-то отрасли выиграть от тарифов, от новых пошлин Трампа или скорее это приведет к каким-то краткосрочным выигрышам с точки зрения собираемых за счет пошлин налогов? А что касается долгосрочных перспектив, то каков возможный результат?

Кислицын: Я думаю, что надо иметь в виду, что тарифы часто вводятся и в ответ. Соответственно, может быть, какие-то отрасли и выиграют, например , автомобилестроение. На какой-то период мы увидим скачок, но он в итоге все равно ляжет на плечи американских покупателей, им придется платить. В дальнейшем тарифы, вероятно, приведут к замедлению инвестиций в американскую экономику, поскольку это делать будет просто дороже, дороже будет и обновлять оборудование на территории Соединенных Штатов. Это может привести к снижению конкурентоспособности американских предприятий в долгосрочной перспективе. Соединенным Штатам придется закупать у кого-то, в том числе, не дай бог, у китайцев, то, что они сами не производят, но что им абсолютно необходимо. И это будет стоить, повторяю, гораздо дороже.

И все же это не улица с односторонним движением

Кислицын: Нельзя не учитывать и возможность встречных тарифов. Я полагаю, что Европейский Союз будет пытаться что-то делать и как-то парировать. Они по этому поводу сейчас очень сильно насторожены. В том же автомобилестроении, учитывая, что в Европе все далеко не просто, если посмотреть на тот же "Фольксваген". То, что сейчас там происходит, можно назвать серьезным кризисом ,который во многом вызван высокой стоимостью электроэнергии. Но так или иначе европейцы будут отвечать. Я вижу, что пока ответа нет, но они пытаются найти какой-то консолидированный ответ.

Ждать ответы на все эти вопросы осталось недолго.