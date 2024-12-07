Мурашко заявил, что для перехода на клинические рекомендации нужно менять законодательство

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Переход на систему клинических рекомендаций в практике здравоохранения РФ будет сопровождаться изменениями в законодательстве, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в субботу.

"Нам предстоит внести ряд дополнительных изменений в законодательство, связанных с переходом на оказание медицинской помощи на основе клинических рекомендаций", - сказал он в ходе выступления на XXXVII заседании Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ в Петербурге.

С 1 января 2025 года медицинским организациям предстоит перейти к оказанию помощи пациентам на основе клинических рекомендаций.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Минздрав РФ должен снять напряженность среди врачей в связи с клиническими рекомендациями, вступающими в действие с января будущего года, если в регионах начнутся проблемы, ведомство за это ответит.

В медицинском сообществе звучали опасения, что в случае возникновения проблем с выполнением рекомендаций клиники и врачи будут нести ответственность, в том числе административную и уголовную.

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов ранее сообщил, что проект порядка применения клинических рекомендаций дорабатывается после нескольких раундов его предварительного обсуждения.

На основе этих рекомендаций построена система финансирования и оценки качества медпомощи. На них опираются эксперты при аудите качества медпомощи и суды при разрешении конфликтов между пациентами и врачами. В клинических рекомендациях представлены, в том числе, краткая информация о болезни, клиническая картина, критерии диагноза, прогнозы осложнений и риска, меры профилактики, наименования используемых для лечения препаратов, а также методы реабилитации и показания к диспансерному наблюдению.