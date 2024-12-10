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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 11:45

Минздрав заявил, что врачи имеют право отклоняться от клинических рекомендаций

Минздрав заявил, что врачи имеют право отклоняться от клинических рекомендаций
Фото: Денис Абрамов/РИА Новости

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Минздрав России поддерживает право врачей при необходимости отклоняться от клинических рекомендаций; у врача есть возможность выбрать методы в конкретных клинических случаях, сообщил замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин.

"Мы тоже поддерживаем ту позицию, что врач должен иметь право отклониться от клинических рекомендаций, совершенно понятная для нас позиция. Именно поэтому в проекте (приказа о порядке применения клинических рекомендаций) появились консилиумы", - сказал Камкин во вторник на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

По его словам, согласно порядку применения клинических рекомендаций, сформирован блок рекомендаций, которые являются критериями качества и должны выполняться обязательно.

Однако, как отметил Камкин, есть рекомендуемые и вариативные вещи, врач сможет выбирать из набора методов с учетом показаний и противопоказаний к их применению в конкретном клиническом случае.

С 1 января 2025 года медицинским организациям предстоит перейти к оказанию помощи пациентам на основе клинических рекомендаций.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Минздрав РФ должен снять напряженность среди врачей в связи с клиническими рекомендациями, вступающими в действие с января будущего года, если в регионах начнутся проблемы, ведомство за это ответит.

В медицинском сообществе звучали опасения, что в случае возникновения проблем с выполнением рекомендаций клиники и врачи будут нести ответственность, в том числе административную и уголовную.

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов ранее сообщил, что проект порядка применения клинических рекомендаций дорабатывается после нескольких раундов его предварительного обсуждения.

7 декабря министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что переход на систему клинических рекомендаций в практике здравоохранения РФ будет сопровождаться изменениями в законодательстве.

На основе этих рекомендаций построена система финансирования и оценки качества медпомощи. На них опираются эксперты при аудите качества медпомощи и суды при разрешении конфликтов между пациентами и врачами. В клинических рекомендациях представлены, в том числе, краткая информация о болезни, клиническая картина, критерии диагноза, прогнозы осложнений и риска, меры профилактики, наименования используемых для лечения препаратов, а также методы реабилитации и показания к диспансерному наблюдению.

Минздрав РФ
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