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Несколько домов пострадали в курском Льгове из-за обстрелов ВСУ

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что прибыл в Льгов, где в результате ночной атаки ВСУ пострадали несколько домов.

"Пострадало несколько домов, выбиты стекла. Я обошел квартиры, поговорил с людьми (...), чтобы поддержать жителей и для того, чтобы разобраться как работает система, выстроенная властью, как идет реагирование, насколько оперативно идет восстановление нанесенного ущерба. Мне очевидно, что необходимо кардинально сейчас быстро перестраивать эту систему, потому что помощь нужна людям незамедлительно, особенно когда на улице морозы", - сказал он в видеообращении в своем телеграм-канале в воскресенье.

Хинштейн отметил, что уже связался по данному вопросу с главой Минстроя Иреком Файзуллиным.

5 декабря сообщалось, что президент РФ Владимир Путин назначил главу комитета Госдумы по информационной политике Хинштейна исполняющим обязанности губернатора Курской области. Указ о назначении был опубликован на сайте Кремля.

Путин на встрече с Хинштейном обратил внимание на то, что тот с 2016 по 2018 годы занимал должность советника директора Росгвардии. В связи с этим глава государства отметил, что в настоящее время "востребовано кризисное управление, в той ситуации, в которой Курская область сейчас находится".

Льгов Курская область Александр Хинштейн
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