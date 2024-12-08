Хинштейн заявил о необходимости пересмотра процесса восстановления жилья в Курской области

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что в регионе необходимо пересмотреть процесс восстановления жилья после атак со стороны Украины.

"Процесс восстановления жилья требует пересмотра. Люди не должны ждать (...), пока им выплатят компенсацию, а затем самостоятельно находить подрядчиков для ремонта. Необходимо начинать восстановительные работы сразу же силами властей, избавив граждан от лишних проблем", - написал Хинштейн в своем телеграм-канале в воскресенье.

Он добавил, что обсудил этот вопрос с главой Минстроя и ЖКХ России Иреком Файзуллиным и его заместителями.

"Сам подход принципиально они поддержали. Будем прорабатывать варианты. Все поручения областному правительству мной даны", - сообщил глава региона.

Ранее в воскресенье Хинштейн прибыл в Льгов, где в результате ночной атаки ВСУ пострадали несколько домов.

Президент РФ Владимир Путин назначил главу комитета Госдумы по информационной политике Хинштейна исполняющим обязанности губернатора Курской области 5 декабря.

Путин на встрече с Хинштейном обратил внимание на то, что он с 2016 по 2018 годы занимал должность советника директора Росгвардии. Глава государства отметил, что в настоящее время "востребовано кризисное управление, в той ситуации, в которой Курская область сейчас находится".