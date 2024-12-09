Директор СВР сообщил о переговорах по обеспечению безопасности россиян в Сирии

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Российская сторона ведет переговоры, касающиеся безопасности своих граждан в Сирии, сообщил журналистам директор СВР Сергей Нарышкин.

"Мы сейчас, конечно, ведем переговоры, которые касаются прежде всего безопасности наших граждан, сотрудников посольства, других представительств нашей страны. И это для нас сейчас прежде всего главная задача: обеспечить безопасность наших людей", - сказал он.

Так он ответил на вопрос, ведутся ли прямые переговоры по сирийской проблематике или через посредников и возможно ли сейчас договариваться о будущем взаимодействии.