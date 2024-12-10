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Госдума приняла закон о национальной системе рыночных индикаторов

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении пакет законов, которые призваны сформировать национальную систему индикаторов финансового и товарного рынков в условиях ухода из России глобальных провайдеров.

Законопроект "Об администраторах финансовых индикаторов" (№ 406984-8) и корреспондирующие поправки в закон о ЦБ РФ (№ 406997-8) были внесены в Госдуму в конце июля 2023 г. группой депутатов и сенаторов.

"Законопроект направлен на создание системы отечественных индикаторов финансового рынка. Ранее на российском финансовом рынке активно использовались финансовые товарные индикаторы, администраторы которых сейчас находятся на территории недружественных государств, например, Блумберг, и сейчас эту информацию конечно уже использовать нельзя. При этом финансовые индикаторы широко используются на кредитном рынке, а также на рынке ценных бумаг. В связи с этим настоящий законопроект направлен на создание условий развития национальной системы финансовых и товарных индикаторов", - пояснял ранее в ходе заседания в Госдуме зампред комитета по финансовому рынку Аркадий Свистунов.

Первый законопроект из пакета вводит в российское правовое поле новый субъект регулирования - "администратор индикаторов". Это - юридическое лицо, которое осуществляет деятельность по определению, предоставлению индикатора (товарного или финансового рынка) и сведения о котором внесены ЦБ в реестр администраторов индикаторов.

Индикатор - определяемый на регулярной основе показатель цены финансовых инструментов и имущественных прав, показатель величины процентной ставки, показатель величины риска, показатель курса валюты, значение, рассчитываемое на основании совокупности указанных показателей (финансовый индикатор), а также показатель цены драгоценных металлов, вещей (за исключением наличных денег, в том числе иностранной валюты, документарных ценных бумаг), услуг, связанных c транспортировкой указанных вещей, значение, рассчитываемое на основании совокупности указанных показателей (товарный индикатор).

В законе прописывается возможность создания межведомственной комиссии, это - группа представителей федеральных органов власти и Банка России, которая принимает решения о согласовании или отказе в согласовании методологии определения и предоставления товарного индикатора, а также об изменениях в этой методологии и отзыве ранее принятых решений.

Требования к администраторам финансовых и товарных индикаторов - российское юридическое лицо с минимальным капиталом в 5 млн руб.

В принятом законе прописываются требования к акционерам и к органам управления. Также указываются параметры системы внутреннего контроля, требования к хранению и раскрытию информации.

Включение положений об использовании индикаторов в нормативные акты правительства, федеральных и региональных органов власти, акты ЦБ возможно только при наличии сведений об администраторе индикаторов и методологии их определения в реестре администраторов.

Использование индикаторов, предоставляемых иностранными лицами, допускается при отсутствии аналогичных индикаторов в реестре или по решению межведомственной комиссии с проведением оценки методологии.

Уточняется, что данные ограничения не применяются к актам законодательства о налогах и сборах. Ранее в отзыве на законопроект правительство предложило для минимизации бюджетных рисков исключить обязанность использования в налоговом законодательстве индикаторов только из реестра ЦБ. Вернуться к этой норме можно будет только после создания "репрезентативной инфраструктуры национальных финансовых индикаторов", полагают в правительстве.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Органы власти и Центральный банк получат три года, чтобы привести свои правила в соответствие с новым законом.

Госдума
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