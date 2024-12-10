В первом чтении принят проект об уголовной ответственности за продажу вейпов детям

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении поправки в Уголовный кодекс во вторник, вводящие уголовную ответственность за неоднократную продажу детям электронных испарителей (вейпов).

В качестве наказания предусмотрен штраф от 50 тысяч до 80 тысяч рублей с возможным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

"Поправки направлены на защиту несовершеннолетних от потребления табачной и никотинсодержащей продукции. Речь идет о вейпах, электронных сигаретах, табаке, кальянах, насвае, снюсе, употребление которых может привести к серьезным заболеваниям", - ранее написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

По словам спикера, результаты проверок показывают, что продавцы этой продукции в погоне за прибылью идут на правонарушения, создавая угрозу для жизни и здоровья детей. За прошлый год было возбуждено 6 496 административных дел по факту нарушений правил продажи никотинсодержащей и табачной продукции, что на 53,7% больше, чем за 2022 год, отметил Володин.

Законопроект внесен 84 депутатами Госдумы во главе со спикером Госдумы.